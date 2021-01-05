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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:46 ص
محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية
أسيوط_محمد أبوشادي:
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واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته التفقدية الدورية على المنشآت العامة والمديريات الخدمية وخاصة القطاع الصحي للاطمئنان على سير العمل حيث زار مخزن الأدوية الرئيسي بجوار مستشفى الرمد بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة في علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وتوافر أرصدة بكميات مناسبة.

رافقه خلال الجولة الدكتور راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة، والدكتورة سمر محمد مصطفى مدير إدارة التموين الدوائي ومسؤولي المتابعة الميدانية والتفتيش والمتابعة بالمحافظة.  

وشدد المحافظ، خلال تفقده لغرف تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية خاصة ارتداء الكمامة وأدوات التطهير والتعقيم المستمر للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التوزيع والاحتياجات والكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمدة زمنية مناسبة حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات المستقبلية في أي وقت لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والعمل على توافر الاحتياجات المطلوبة وفقًا للامكانات المتاحة وبالتنسيق مع وزارة الصحة وبالتعاون مع القطاعات المختلفة الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني. 

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