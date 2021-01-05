وفاة رئيسة تمريض مستشفى «العبور» في كفرالشيخ بـ«كورونا»

توفيت ميرفت الشوادفي، رئيسة التمريض بمستشفي العبور للتأمين الصحي بمحافظة كفرالشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من نقلها لقسم العزل بذات المستشفي التي تعمل بها، ولكن سرعان ما تدهورت حالتها وتوفيت بالوباء القاتل.فيما كثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.وناشدت مديرية الصحة جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة.