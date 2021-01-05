ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 842 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حالة من الارتفاع في الأسعار بسبب أزمة فيروس كورونا.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت ارتفاعا في أسعارها بقيمة 17 جنيها للعيار الواحد بسبب أزمة فيروس كورونا وزيادة الطلب من المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار في ظل الظروف الراهنة وشرائه بالأطنان.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من 720 جنيهًا للعيار 18 وسجل عيار 21 نحو 842 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 945 جنيها.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو 6750 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية العالمية نحو 1942 دولارا.