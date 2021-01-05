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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه أسيوط» تفتتح مركز خدمة العملاء السابع على مستوى المحافظة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:40 ص
مياه أسيوط
مياه أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة مركز خدمة العملاء بمركز منفلوط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيزًا لكفاءة الخدمات المقدمة.

حضر الافتتاح المهندس حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

حيث تفقد المحافظ أقسام مركز خدمة العملاء، والتقى بعض العاملين بالمركز واستمع إلى طبيعة عملهم وكيفية التعامل مع شكاوي وطلبات المواطنين كما التقى بعض العملاء من أهالي مدينة منفلوط واستمع إلى طلباتهم وشكواهم موجهًا رئيس مركز منفلوط ومسئولي شركة المياه بالحل العاجل لجميع الشكاوي وتذليل كافة العقبات مع تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات ومتابعة كافة المرافقة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة، إلى أن مركز خدمة العملاء بمدينة منفلوط يعد المركز السابع، الذي تفتتحه الشركة خدمة الجمهور، بعد مركز خدمة العملاء بمنطقة ديروط وآخر بمنطقة ساحل سليم وثالث بمنطقة صدفا ورابع بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء الرئيسي الكائن بمركز التدريب والخدمات لخدمة منطقتي غرب وشرق أسيوط وقرى مركز أسيوط ومركز خدمة العملاء بأبوتيج ومركز خدمة العملاء بمنطقة الغنايم لافتًا إلى إنه تم تجهيز المركز الجديد كباقي المراكز وتدعيمه بكافة أحدث البرامج اللازمة لتقديم أسرع الخدمات للجمهور كما تم تدعيم المركز من ناحية أخرى بكافة المهمات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على سلامة العاملين والجمهور مشيرًا إلى أن الشركة دعمت أبنائها العاملين بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فضلًا عن كابينة التعقيم المجهزة بمدخل المركز لتعقيم كافة العملاء الواردين للمركز.

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