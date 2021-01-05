السيسي يهنئ طائفة الأقباط الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمين رئاسة الجمهورية محمد نجم إلى طائفة الأقباط الإنجيلية؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

