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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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السيسي يهنئ طائفة الأقباط الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:45 ص
السيسي
أ ش أ
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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمين رئاسة الجمهورية محمد نجم إلى طائفة الأقباط الإنجيلية؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
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