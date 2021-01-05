أول تعليق من «العدالة والتنمية» على مظاهرات الجامعات التركية

علق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، على أحداث جامعة بوغازيجي، واحتجاجات الطلاب المطالبة باستقلال الجامعات، زاعما أنه لا صحة للنقد الذي طرحه البعض حول انتهاك حرية الجامعات والقضاء على استقلاليها.ودافع تشليك عن قرار تعيين رئيس للجامعة ذو خلفية سياسية بقوله: "هناك جدل حول الهوية السياسية لمن تم تعيينه عميدا، لا أريد إعطاء أسماء الآن، فمن المعروف أن رئيس جامعة بوغازيجي كان يعمل مستشارا للحزب الوطن القومي في الماضي، ليس جريمة أن يكون له هوية سياسية".وتابع: "أرى أن بعض الطلاب حاولوا أن يمثلوا زملاءهم، ولكن هؤلاء ليسوا طلاب بوغازيجي، هم مجموعة حاولت إثارة الشغب، لافتا إلى أن هذه الفئة لن تملي على النظام ما يجب فعله إنهم يتدخلون في خطط عملنا ومساحتنا المستقلة".ونظم الطلاب مظاهرات احتجاجية أمس، رافضين قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين رئيس للجامعة تابع له ولحزب العدالة والتنمية، وهو مليح بولو، كونه يحظى بخلفية سياسية موالية للنظام، فيما تدخلت الشرطة بالعنف وإطلاق الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين.