النقد الدولي يوافق على قرض لليبيريا بقيمة 38 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه سيقدم قرضًا إلى الحكومة الليبيرية بقيمة 38 مليون دولار أمريكي، في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممتد في خطوة لمساعدة ليبيريا على تعزيز استقرار اقتصاد (مونروفيا) عبر برامج الصندوق.وأوضح تقرير للصندوق، اليوم الثلاثاء، في مراجعته الأولى والثانية للتسهيل الائتماني الممتد لليبيريا، أن السياسة النقدية المتشددة، والإدارة المالية العامة المحسنة وتعبئة الإيرادات المحلية والتمويل الصفري من البنك المركزي، عوامل دعمت جهود الحكومة الليبرية لتحقيق استقرار أسعار السلع وسعر الصرف.وأشار التقرير إلى أن الحكومة الليبيرية طلبت التنازل عن عدم التقيد ببعض شروط البرنامج بنهاية ديسمبر 2019 ونهاية يونيو 2020، ومن بين تلك الشروط طلب التنازل عن عدم مراعاة معايير الأداء وتعديل معايير الأداء.وأثنى تقرير صندوق النقد الدولي على بعض القرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة الليبيرية مما ساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للفقراء الذين كانوا الأكثر تضررا من معدلات التضخم المرتفعة في بداية البرنامج.. مؤكدا أن الحكومة الليبيرية نظرت في إعادة البرنامج المدعوم من التسهيل الائتماني الممدد إلى المسار الصحيح ذي الأهمية القصوى وهي ملتزمة بخطة التنمية الخاصة بها، وهي برنامج العمل لصالح الفقراء من أجل الرخاء والتنمية.ودعا الحكومة الليبيرية إلى التمسك بأهداف البرنامج الرئيسية وهي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير أساس للنمو الشامل المستدام، ومعالجة نقاط الضعف في الحوكمة.وفي مسعى للتأكيد على جهوده، أوضح الصندوق أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على برنامج مدته أربع سنوات ومنح لييبريا 60% من مبلغ القرض في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممتد وذلك في ديسمبر 2019، كما وافق على صرف 5ر4 % من حصة البرنامج لتخفيف عبء الديون في إطار صندوق احتواء الكوارث خلال أبريل الماضي وذلك في أعقاب جائحة كورونا، وصرف 14 % بموجب تسهيل الائتمان السريع.ورأى تقرير صندوق النقد أن برنامج التسهيل الائتماني الممتد في ليبيريا يواجه تحديات أبرزها تداعيات جائحة كورونا، وضغوط الإنفاق المالي؛ وعودة ظهور احتياجات السيولة بالدولار الأمريكي في القطاع المصرفي ؛ فضلا عن نقص الأوراق النقدية بالعملة الليبيرية.