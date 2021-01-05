عازر تشيد بـ«أهالينا»: انتشلت البسطاء من جحيم العشوائيات

أشادت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الإسكان في الارتقاء بالمناطق السكنية لمحدودي الدخل، ولساكني المناطق العشوائية، من خلال الوحدات الوطنية "أهالينا" والتي انتشلت المواطنين البسطاء من جحيم العشوائيات إلى سكن آدمي يليق بهم كمواطنين مصريين.وأضافت النائبة مارجريت عازر، في بيان صحفي، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ملف العشوائيات، تقوم وزارة الإسكان بتسخير إمكانياتها للتخلص من الأزمة التي راودت مصر عقود، موضحة أنها تتلاشى مع فكر وإدارة النظام الجديد.وتابعت عضو مجلس النواب، أن وزارة الإسكان تعمل جاهدة ليس فقط في القاهرة، ولكن على مستوى المحافظات، لتطوير منظومة الإسكان والنهوض بالمشروعات الوطنية، التي ستحول مصر فيما بعد إلى مدن عالمية.