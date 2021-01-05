رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

3 عاطلين يروجون الحشيش بالشروق.. تجديد حبس

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:36 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم الثلاثاء، حبس 3 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، قد أكدت قيام "ر. م" و"إ. ز" و"ح. ع"، جميعهم عاطلون ومقيمون بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ومتخذين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهم، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على(كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 700 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول)، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«شكري» يصل السعودية للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

الصور

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

image description

«مياه أسيوط» تفتتح مركز خدمة العملاء السابع على مستوى المحافظة

image description

تنفيذ مجمع خدمات مركزية بجامعة أسيوط

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

وزيرة الصحة تستعرض جهود مواجهة كورونا وآليات العزل المنزلى للمصابين

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

تقرير: الأشهر الـ10 الأخيرة تمحو 21 عامًا من تطور السفر الجوى

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. رواية لحاتم حافظ عن «المصرية اللبنانية»

«‎أبوكب»: الكاريكاتير فى مواجهة الإعلام المعادي.. أولى فعاليات 2021

كتاب جديد يرصد قصص مرضى غيروا حياة أطباءهم للأبد

«وقفية الخط العربي» مشروع جديد لمؤسسة «القلم»