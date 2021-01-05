3 عاطلين يروجون الحشيش بالشروق.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم الثلاثاء، حبس 3 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، قد أكدت قيام "ر. م" و"إ. ز" و"ح. ع"، جميعهم عاطلون ومقيمون بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ومتخذين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهم، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على(كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 700 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول)، بقصد الاتجار.وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق