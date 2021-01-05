إنشاء شبكة غاز متكاملة بمستشفى فوه المركزي في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء شبكة غازات متكاملة بمستشفى فوه المركزي، كما تابع وصول تانك الأكسجين ليلة أمس، وجاري تركيبه من قبل جهاز الخدمة الوطنية.وأكد الدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوه المركزي، الانتهاء من 90% من الشبكة وجاري ربطها، مشيرًا إلى أن اسطوانات الأكسجين متوفرة بالمستشفى، ولا يوجد عجز بها.وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه لا يُوجد أي مشكلة في مخزون الأكسجين الموجود بالمستشفيات وخاصة العزل، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع هناك لحظة بلحظة بتوجيهات صارمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.وقالت سلام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه "دائمًا يوجد من الأكسجين ما يكفي لمدة يوم ونصف اليوم فائض عن حاجة المستشفى كمخزون استراتيجي تحسبا لأي طارئ، فضلا عن أن السيارات المعبئة بالأكسجين تأتي للمحافظة 3 مرات يوميًا، ويتم توزيعهم على المستشفيات وبالتالي كافة أقسام العناية المركزة تعمل بكامل طاقتها وبدون أي مشاكل خاصة التي يوجد بها مرضي كورونا".وأوضحت، أنه "بالنسبة لمرضى العزل المنزلي المسجلين لدينا فإننا نتابعهم عبر فريق متخصص، وإذا احتاج أكسجين يتم نقله على الفور للمستشفى".