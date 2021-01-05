محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير محور طريق شركات البترول بمسطرد

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد المحافظ، القطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.وتابع المحافظ مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث جرى الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد والطرق البديلة بعزبة أفندينا.وأبدى المحافظ بعض الملاحظات على أماكن وضع أعمدة الإنارة مع تكثيفها في بعض الأماكن مع عمل ساحات الانتظار السيارات، مشددا علي مهندسي المشروع بضروره الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أعمال التطوير.رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومهندسي المشروع.