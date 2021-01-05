تنفيذ مجمع خدمات مركزية بجامعة أسيوط

تفقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، مجمع الخدمات المركزية، الجاري تنفيذه خلف مبنى المطعم المركزي، والتابع لإدارة خدمات العاملين، وذلك بحضور مصطفى شعيب، مدير الإدارة، وغريب خيري، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وعدد من القائمين على العمل من إدارة الشئون الهندسية.وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه سبق ذلك استقباله للعميد طارق حافظ مساعد مدير الأحوال المدنية لوسط الصعيد، والعميد حمدي مختار مدير مركز المعلومات للأحوال المدنية، وذلك لمتابعة تجهيز مكتب السجل المدني، حيث تم الاتفاق على تجهيز مقر له بالمجمع يعمل على تقديم خدمات استخراج بطاقات شخصية، شهادات ميلاد، أو وفاة وقيد عائلي واستخراج شهادات قسيمة الزواج والطلاق.