جامعة قناة السويس تبدأ في تنفيذ الأنشطة أونلاين

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، على إجراء خطة مبدئية للأنشطة الموازية "أونلاين" بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الحكومة والجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "Covid 19"، وذلك بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق تواجد الطلاب بمقر الجامعة.ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن الأنشطة الطلابية المزمع أقامتها عن بعد على مستوى الكليات تم إدراجها بخطة الجامعة.كما وجه الدكتور محمد شقيدف بضرورة استثمار الوقت والعمل على تنظيم برامج تدريبية للجهاز الإدارى برعاية الشباب مع إستحداث أنشطة جديدة للطلاب تعمل على تلبية احتياجاتهم وإشباع رغباتهم وفقا للإجراءات الاحترازية.كما طالب الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية جميع إدارات رعاية الشباب بعمل خطة للأنشطة الطلابية أونلاين وذلك للبدء فى تفعيلها.