تعيين شكري سالمان مديرًا تنفيذيًا لبحيرة البردويل بشمال سيناء

أصدر رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، الدكتور صلاح الدين مصيلحى، اليوم الثلاثاء، قرارا بتكليف شكري سالمان محمد سالمان للقيام بأعمال المدير التنفيذي لإدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء.وكان سالمان - كبير اخصائيين بدرجة مدير عام - يشغل منصب رئيس منطقة الثروة السمكية في محافظة شمال سيناء.ويبلغ عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل 1228 مركبًا، موزعة على 3 مراس؛ حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين.