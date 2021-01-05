«الوزراء» يوافق لأسوان على ضم قطعة أرض لمسجد

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن طلب محافظة أسوان البيع بطريق الاتفاق المباشر لقطعة أرض مساحتها 222م2، بطريق السادات كبديل عيني عن قطعة الأرض بمساحة 236.75 م2 الكائنة بناحية الشيخ هارون، الملاصقة لمسجد عبود، لضمها لهذا المسجد.كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 73، المنعقدة بتاريخ 28122020 بعدد 27 موضوعا.