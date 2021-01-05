«كقطة تعبر الطريق».. رواية لحاتم حافظ عن «المصرية اللبنانية»

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية رواية "كقطة تعبر الطريق" للروائي المصري حاتم حافظ، الرواية تدور أحداثها بالكامل في "المنافي" بين بازل السويسرية وباريس الفرنسية فضلًا عن منافي أخرى في الخلفية.ينطلق حاتم حافظ من المأزق السوري، لينتشل بطلته "عالية" من تحت أنقاض البلد الذي دمرته الحرب، ويجعلها بطلة لروايته.يذكر أن حاتم حافظ، روائي وأكاديمي مصري، يكتب أيضًا المسرح والسيناريو والنقد الثقافي، أصدر عددًا من الأعمال الروائية والقصصية والفكرية التي حازت التفاتًا نقديًا ملحوظًا، منها "بسكويت وعسل أسود"، "لأن الأشياء تحدث"، "موسيقى لليلة قصيرة"، "إسلام أم إسلاميات.. قراءة في الخطاب الديني المعاصر "، كتب حاتم حافظ عديد الأعمال الدرامية الناجحة، منها "استيفا" و" الشارع اللي ورانا "، ترجمت نصوصه لأكثر من لغة كما قُدمت عروضه المسرحية في أكثر من بلد أوروبي منها ألمانيا وفرنسا.