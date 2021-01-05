«كقطة تعبر الطريق».. رواية لحاتم حافظ عن «المصرية اللبنانية»
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:29 ص
إيمان عادلطباعة
صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية رواية "كقطة تعبر الطريق" للروائي المصري حاتم حافظ، الرواية تدور أحداثها بالكامل في "المنافي" بين بازل السويسرية وباريس الفرنسية فضلًا عن منافي أخرى في الخلفية.
ينطلق حاتم حافظ من المأزق السوري، لينتشل بطلته "عالية" من تحت أنقاض البلد الذي دمرته الحرب، ويجعلها بطلة لروايته.
يذكر أن حاتم حافظ، روائي وأكاديمي مصري، يكتب أيضًا المسرح والسيناريو والنقد الثقافي، أصدر عددًا من الأعمال الروائية والقصصية والفكرية التي حازت التفاتًا نقديًا ملحوظًا، منها "بسكويت وعسل أسود"، "لأن الأشياء تحدث"، "موسيقى لليلة قصيرة"، "إسلام أم إسلاميات.. قراءة في الخطاب الديني المعاصر "، كتب حاتم حافظ عديد الأعمال الدرامية الناجحة، منها "استيفا" و" الشارع اللي ورانا "، ترجمت نصوصه لأكثر من لغة كما قُدمت عروضه المسرحية في أكثر من بلد أوروبي منها ألمانيا وفرنسا.
ينطلق حاتم حافظ من المأزق السوري، لينتشل بطلته "عالية" من تحت أنقاض البلد الذي دمرته الحرب، ويجعلها بطلة لروايته.
يذكر أن حاتم حافظ، روائي وأكاديمي مصري، يكتب أيضًا المسرح والسيناريو والنقد الثقافي، أصدر عددًا من الأعمال الروائية والقصصية والفكرية التي حازت التفاتًا نقديًا ملحوظًا، منها "بسكويت وعسل أسود"، "لأن الأشياء تحدث"، "موسيقى لليلة قصيرة"، "إسلام أم إسلاميات.. قراءة في الخطاب الديني المعاصر "، كتب حاتم حافظ عديد الأعمال الدرامية الناجحة، منها "استيفا" و" الشارع اللي ورانا "، ترجمت نصوصه لأكثر من لغة كما قُدمت عروضه المسرحية في أكثر من بلد أوروبي منها ألمانيا وفرنسا.