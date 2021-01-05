رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة الى قداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ‏بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وقال رئيس مجلس النواب في نص البرقية:"انه في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة ‏إيذانًا باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم، هذا الشعب العظيم الذى لا يرهبه ‏إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها.. ‏لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة"وأضاف "عبد العال":" أن مصر التي قلتم فيها قداستكم نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن"، وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة، وتابع وهذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم ‏خبير ‏".واختتم رئيس مجلس النواب برقيته قائلا: " بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهاني مقرونة بأجمل التبريكات، وسلام على شعب مصر ‏العظيم".