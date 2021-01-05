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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:28 ص
علي عبدالعال
علي عبدالعال
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة الى قداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ‏بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس مجلس النواب في نص البرقية:"انه في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة ‏إيذانًا باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم، هذا الشعب العظيم الذى لا يرهبه ‏إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها.. ‏لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة"

وأضاف "عبد العال":" أن مصر التي قلتم فيها قداستكم نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن"، وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة، وتابع وهذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم ‏خبير ‏".

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته قائلا: " بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهاني مقرونة بأجمل التبريكات، وسلام على شعب مصر ‏العظيم".

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