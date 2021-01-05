رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:28 ص
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة الى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال رئيس مجلس النواب في نص البرقية:"انه في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة إيذانًا باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم، هذا الشعب العظيم الذى لا يرهبه إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها.. لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة"
وأضاف "عبد العال":" أن مصر التي قلتم فيها قداستكم نستطيع أن نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن"، وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا متانة، وتابع وهذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم خبير ".
واختتم رئيس مجلس النواب برقيته قائلا: " بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهاني مقرونة بأجمل التبريكات، وسلام على شعب مصر العظيم".
وقال رئيس مجلس النواب في نص البرقية:"انه في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة إيذانًا باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم، هذا الشعب العظيم الذى لا يرهبه إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها.. لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة"
وأضاف "عبد العال":" أن مصر التي قلتم فيها قداستكم نستطيع أن نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن"، وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا متانة، وتابع وهذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم خبير ".
واختتم رئيس مجلس النواب برقيته قائلا: " بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهاني مقرونة بأجمل التبريكات، وسلام على شعب مصر العظيم".