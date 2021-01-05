فرنسا توسع حملة التطعيم بلقاح كورونا لتشمل عمال الإطفاء والإغاثة

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ستتوسع في حملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 بحيث تشمل عمال الإطفاء والإغاثة الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.وقال فيران لإذاعة آر.تي.إل "سنتوسع في استراتيجية التطعيم وسنسرع منها ونسهلها"، وأضاف أنه سيجري تشغيل 300 مركز تطعيم اعتبارا من الأسبوع المقبل.وعملت فرنسا على تسريع وتيرة تطعيم الأطقم الطبية في المستشفيات باللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، بعد تعرضها لانتقادات بسبب بطء وتيرة الحملة في بدايتها في واحدة من أكثر الدول تشككا في اللقاحات حول العالم.ولم تقدم فرنسا سوى 516 تطعيما مضادا لكوفيد-19 خلال الأسبوع الأول من الحملة التي ركزت على المقيمين في دور رعاية المسنين.