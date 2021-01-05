تضامن الإسماعيلية: تقليل كثافة الحضانات لـ50%.. والغلق حال زيادة الإصابات

أعلنت الدكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية، عن استمرار عمل الحضانات بنسبة 50%، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة أن قرار تخفيض كثافة الحضانات طبقًا لقرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مشددة أنه في حال إذا ما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.وأضافت وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية، إن إدارة الطفولة والأمومة ستقوم بعمليات متابعة للحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن عمليات المتابعة علي الحضانات ستستمر مع الالتزام بنسبة الإشغال المحددة بـ٥٠٪؜.