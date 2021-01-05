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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة المتهم بقتل موظف بسبب أولوية المرور إلى جنايات الإسكندرية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:26 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قرر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزة بالاسكندرية، إحالة سائق توك توك إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل شخص عمدا بسبب خلافات علي تعطل حركة المرور بعد أن عاتبه المجني عليه.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من إحدى المستشفيات بوصول شخص به عدة طعنات وتوفى فور وصوله، انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المجني عليه على حبشي، ٣٤ سنة، موظف بإحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية، وبها ٤ طعنات نافذة من الناحية اليسرى من الصدر.

كشفت تحريات ضباط مباحث القسم ان المجنى عليه كان يقود سيارته وعند مزلقان سيدى بشر حدثت مشادة بينه وبين سائق توك توك مما أدى توقف حركة المرور وتدخل أصحاب المحلات لمحاولة تسيير المرور فنشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم محمد.ج، ٢٦ سنة، له معلومات جنائية مسجلة، والذى يعمل في محل لصيانة أجهزة المحمول وعلى إثرها استل مطواة وتعدى بعدة طعنات أودت بحياته كما تم ضبط متهم آخر يدعى جمال.م، ٢٩ سنة رفض تدخل المارة لإنقاذ المجنى عليه، عقب تقنين الاجراءات ألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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