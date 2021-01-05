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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إسماعيل: الإقبال لتحويل السيارات من بنزين لغاز يؤكد نجاح مبادرة الرئيس

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:25 ص
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الإقبال الكبير على مشروع تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي يؤكد أن المبادرة الرئاسية سوف تحقق النجاح.

وأشاد إسماعيل، في بيان، بتصريحات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة التي أكدت فيها تجاوزنا 1900 طلب لتحويل السيارات من بنزين لغاز في أول يوم من بدأ المشروع، وأن هناك 7 محافظات سوف تشهد مشروع الإحلال للمركبات كمرحلة أولى وهناك استفادة كبيرة جدا من استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن تقديم البنوك المصرية لعروض تحويل التحويل بفائدة 3% على فترات سداد طويلة تصل إلى 10 سنوات سيكون له أثاره الكبيرة على إقبال أصحاب السيارات على هذا المشروع المهم الذى سوف يوفر أموالًا كبيرا كانت تدفع نظير استخدام البنزين فى السيارات.

وطالب النائب بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة لتحقيق النجاح لهذا المشروع، مشيدًا بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بزيادة نسبة المنتج المحلي في صناعة السيارات.

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