تفاصيل موعد سحب ملفات التطوع 2021.. والشروط
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:31 م
وسام عطيةطباعة
يبحث الكثير من الشباب المصري عن موعد سحب ملفات التطوع 2021 وذلك بعد اعلان الفريف أول محم زكي القائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع الحربي عن قبول الدفعة الجديدة بمناطق التجنيد والتعبئة في الشهر الجاري والشهر القادم (فبراير)، وذلك بناءا على الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين.
وتعمل القوات المسلحة علي تلك الاجراءات بناءا علي ما تمر به مصر حاليا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بها واعلان العالم عن وجود تحور لسلالة جديدة من تلك الوباء، ويأتي ذلك حرصًا على سلامة المتقدمين للإلتحاق بالكلية الحربية ومنعأ لإنتشار الفيروس.
2 - ألا يكون قد سبق ال ُحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلـة للشرف
3 - أن يكون الطالب َحسن السير والسلوك
4 - ألا يكون الطالب قد إستقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أو مدرسة.
5 - ألا يكون الطالب قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية
6 - أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم
7 - الا يقل الطول للذكور عــن 170 سم والانـــاث عـــن 155 ســـم
8 - أن يكون الطالب لائقا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقتة الطبية
9 - يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية وال يجوز له إعادة اإلختبار فى نفس الدفعة المتقدمه فى نفس العام فى حالة عدم إجتيازه إختبار الكلية الحربية إتجاه الحاسبات الالية
10 - أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع 5.7متر بدون تردد
موعد سحب ملفات التطوع 2021وقد أعلن وزير الدفاع الحربي منذ ايام قليله مضت عن قبول الدفعة الجديدة بمناطق التجنيد والتعبئة على أن تكون في شهر يناير وفبراير 2021، علي ان يتم فتح باب السحب من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتبارًا من يوم السبت الموافق 9-1-2021 حتى يوم الثلاثاء، وستم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الإنترنت وهو (tansiq.mod.gov.eg) إعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 وحتى يوم الخميس الموافق 14-1-2021، وبعد ذلك سيتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا وذلك لتقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد، كما سيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الإختبارات حيث يبحث كثيريين عن موعد سحب ملفات التطوع 2021.
وتعمل القوات المسلحة علي تلك الاجراءات بناءا علي ما تمر به مصر حاليا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بها واعلان العالم عن وجود تحور لسلالة جديدة من تلك الوباء، ويأتي ذلك حرصًا على سلامة المتقدمين للإلتحاق بالكلية الحربية ومنعأ لإنتشار الفيروس.
شروط يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق1 -
2 - ألا يكون قد سبق ال ُحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلـة للشرف
3 - أن يكون الطالب َحسن السير والسلوك
4 - ألا يكون الطالب قد إستقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أو مدرسة.
5 - ألا يكون الطالب قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية
6 - أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم
7 - الا يقل الطول للذكور عــن 170 سم والانـــاث عـــن 155 ســـم
8 - أن يكون الطالب لائقا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقتة الطبية
9 - يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية وال يجوز له إعادة اإلختبار فى نفس الدفعة المتقدمه فى نفس العام فى حالة عدم إجتيازه إختبار الكلية الحربية إتجاه الحاسبات الالية
10 - أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع 5.7متر بدون تردد
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