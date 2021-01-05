«اللهو» يقتل طفل في سوهاج

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة عقب اصطدام سيارة نقل به أثناء لهوه أمام منزل أسرته، بالبلينا في سوهاج.تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول الطفل «يوسف.ح»، 8 أعوام، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.وقالت والد الطفل، إنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به سيارة نقل ما أدى لوفاته، ونفى الشبهة الجنائية.وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة كسر بالجمجمه ونزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.