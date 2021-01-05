«شكري» يصل السعودية للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي

وصل منذ قليل وزير الخارجية سامح شكري المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي.وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسيس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن يبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعية والأمنية والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.