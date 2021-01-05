حساسين: مبادرة عمل المركبات للغاز خطوة مهمة للاستفادة من اكتشافاتنا

أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشؤون البرلمانية، أن المبادرة القومية لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي تعتبر خطوة مهمة نحو التنمية المستدامة وتعظيم استفادة مصر من اكتشافات الغاز الجديدة، خاصة أن مصر نجحت ولأول مرة فى التاريخ فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والاتجاه نحو التصدير، إضافة إلى افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأشاد حساسين، في بيان، بحرص القيادة السياسية على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي، مؤكدا أنها خطوة تستحق الإشادة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية بتحويل كافة السيارات للعمل بالغاز بديلا من البنزين والسولار، كون استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات يحافظ على البيئة العامة وعلى حياة المواطنين نتيجة خفض الانبعاثات الملوثة للهواء التى تنتج عن استخدام البنزين ومشتقاته.وكان المعرض قد افتتح أبوابه أمام الجمهور أمس ولمدة 3 أيام، حيث سيتم إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضلًا عن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان واتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء.