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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كتاب جديد يرصد قصص مرضى غيروا حياة أطباءهم للأبد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:24 ص
ذلك المريض
ذلك المريض
إيمان عادل
طباعة
صدر عن دار العربي للنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة العربية من كتاب " ذلك المريض.. قصص مرضى غيروا حياة أطبائهم للأبد" للكاتبة الهولندية إيلين دي فيسِّر، وترجمته إلى العربية نهال نور.

تروي إيلين دي فيسر قصص بعض الأطباء والممرضين عن مرضاهم الذين غيروا حياتهم للأبد.

ينقسم الكتاب إلى عدة قصص واقعية تتناول كل منها طبيبًا مع مريضه ويحكي كيف أثرت فيه حكاية ذلك المريض بطريقة لم يتوقعها، مما يغير نظرته للحياة بأكملها.نشرت هذه القصص في صحيفة "دي فولكس كرانت" الأكثر شهرة في هولندا، حيث كانت في نهاية كل أسبوع تطلب من أخصائي طبي مختلف أن يخبرها عن " ذلك المريض "؛ المريض الذي غير حياته بشكل جذري.

تتعدد قصص المرضى المؤثرة في هذا الكتاب، فهناك المريض الذي يحتضر وقد قرر التبرع بأعضائه لينقذ حياة خمسة أشخاص مختلفين.

" ذلك المريض "، يمتلئ بقصص قصيرة ومؤثرة عن التواصل والطرق غير المتوقعة التي يمكننا من خلالها أن نؤثر في حياة بعضنا بعضًا، لذا يعد هذا الكتاب ملهمًا ومؤثرًا بعمق لأي شخص عادي وليس فقط الأطباء والمرضى.

ولدت إيلين دي فيسر في عام 1966، وهي صحفية في الجريدة الهولندية "دي فولكس كرانت"، في عام 2017، بدأت تجمع القصص المختلفة لكتابها " ذلك المريض "، ومنذ بداية الفكرة حتى نشر الكتاب، صار من الأكثر مبيعًا في هولندا ونال العديد من ردود الفعل الإيجابية من القراء المتخصصين في الطب وغير المتخصصين.


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