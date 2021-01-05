الصحة: صرفنا 325 ألف حقيبة أدوية وقائية لمخالطى ومصابى كورونا

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وآليات تطبيق منظومة متابعة حالات العزل المنزلي للمصابين، فضلا عن موقف توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة.وبحسب بيان لمجلس الوزراء، استعرضت الوزيرة أعداد حقائب الأدوية الوقائية المنصرفة للمخالطين للحالات المصابة بواقع 61.50 ألف حقيبة للمخالطين من الأطفال، و187.768 ألف للمخالطين من الكبار، فيما سجل عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمصابين 76.039 حقيبة أدوية.