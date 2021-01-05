«نفرتيتي السينما».. سوسن بدر في جلسة تصوير جديدة

أناقة ورقي الفنانة سوسن بدر، جعلها محط اهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة؛ لأنها تملك جمال فرعوني وملامح مصرية أصيلة، تتصدر أغلفة المجلات العالمية والعربية بين حين لآخر.ونشرت الفنانة سوسن بدرمؤخرًا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.وتألقت الفنانة سوسن بدر، بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا مكشوف الكتفين والصدر باللون الأزرق.واعتمدت علي وضع المكياج الهادئ مع أحمر الشفاه الوردي.يذكر أن سوسن بدر قد تألقت كثيرًا في جلسات تصور مميزة والتي جعلتها يطلق عليها اسم «نفرتيتي السينما المصرية»، خاصة بعد أخيار اللوك الجديد التي اختارتها الشعر القصير مع اللون الابيض في أسود،ومن أبرز هذا الجلسات التي خضعت لها في وقت سابق:جلسة تصوير لمجلة هاربرز بازار:جلسة التصوير التى خضعت لها للظهور على غلاف مجلة هاربرز بازار، والتى التقطتها داخل المتحف المصرى بجانب ملكات الفراعنة، وظهرت سوسن فى الصور وكأنها ملكة فرعونية مبهرة.جلسة تصوير في حملة دعائية:وقد خضعت أيضا لجلسة تصور بإطلالة فرعونية تشبه الملكة نفرتيتي، في إحدى الحملات الدعائية الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.