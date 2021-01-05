برلماني يثمن تدريب «التعليم» 101 ألف معلم بدون تكلفة الدولة

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الوزارة فى ظل المواجهة الشاملة للدولة مع فيروس كورونا، وفي مقدمتها هذه النجاحات استمرار العملية التعليمية وتدريب 101 ألف معلم، من معلمي الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، بدون أي تكلفة على ميزانية الدولة ما يعد إنجازًا رغم مواجهة ظروف جائحة كورونا.وأكد أباظة، في بيان اليوم، أهمية تدريب المعلمين في مختلف المواد الدراسية وهي اللغة العربية، الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم، والذي بلغ 55 ألفًا و884 متدربًا فيما بلغ عدد المعلمين المتدربين بالمرحلة الإعدادية 45 ألفًا و814 متدربًا، مشيرًا الأهمية القصوى لملف تدريب المعلمين حتى تكون لديهم القدرة على تحقيق النجاح فى تنفيذ المنظومة الجديدة لتحديث وتطوير التعليم.وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة باهتمام الدكتور طارق شوقى بملف ترقية 301 ألف معلم وتغيير المسمى الوظيفي لـ4000 معلم، بالإضافة إلى تدريبات إدارات التربية الخاصة والتعليم المجتمعي والإدارة المركزية للقيادات التربوية، حيث بلغ عدد المتدربين نحو 600 ألف متدرب مشيدًا باداء القنوات التعليمية وحرص الوزير بنفسه على توجيه ابنائنا الطلاب للاهتمام بمتابعة هذه القنوات.