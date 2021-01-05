محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بحي الضواحي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بحى الضواحى، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى ومسؤولي الطرق.واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، معدلات التنفيذ الحالية لمشروعات الطرق الجارى تطويرها ورفع كفاءتها بحي الضواحي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجارى العمل بها، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية مؤكدا أن هناك اهتمام كبير برفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، بما يحافظ على الشكل الجمالي ويحقق سبل الراحة للمواطن.وأضاف بأن حي الضواحي يشهد أعمال رصف وتطوير وتوسعة عدة شوارع منها شارع نهضة بورسعيد والرحاب وعبد الرحمن شكري وعبد الحليم محمود وقد أوشكت تلك الأعمال على الانتهاء.