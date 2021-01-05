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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

فرعون يثمن خطة «البترول» لإنشاء 325 محطة غاز طبيعي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:21 ص
النائب وليد فتحي
النائب وليد فتحي فرعون
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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ثمن النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، خطة وزارة البترول لتنفيذ 325 محطة غاز طبيعي في 2021، لإحلال وتحويل 250 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السيارات خلال 3 سنوات.

وأشاد فرعون، في بيان، باستراتيجية حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للاستفادة القصوى من الغاز الطبيعى بعد نجاح مصر ولأول مرة فى التاريخ فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي والاتجاه إلى التصدير، مؤكدًا أن المستفيد الأول من هذه الاستراتيجية هو المواطن المصرى الذى سيحقق استفادة مالية كبيرة من خلال تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من البنزين أو بتنفيذ المشروع القومى الكبير بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدلًا من استخدام البوتوجاز.

وطالب النائب، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ المشروعين القوميين الكبيرين سواء الأول المتعلق بالتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتحسين الخدمات للمواطنين وتقليل استهلاك البوتاجاز وتقليل استيراده والمشروع القومى الثانى هو التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، مؤكدًا أن نجاح الدولة فى تنفيذ المشروع سوفر مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأبدى فرعون استعداده التام للمساهمة مع جهود الدولة فى إنشاء محطة غاز طبيعى داخل مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، كهدية منه لأبناء وجماهير دائرته الانتخابية، مشيرًا إلى ضرورة مساهمة مؤسسات المجتمع المدني مع الدولة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات المهمة.

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