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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تبحث تشديد قيود كورونا على الحدود

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:20 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، إن حكومة المملكة المتحدة تدرس تدابير لتقييد السفر الدولي إلى البلاد، وتجري محادثات مع حكومات اسكتلندا، ويلز وأيرلندا الشمالية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن "جوف" صرح لإذاعة راديو ال.بي.سي بأن الحكومة تريد التصرف "بطريقة منسقة" بشأن التدابير الحدودية.

وقال: "لقد تحدثت إلى رؤساء حكومات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية الليلة الماضية حتى نتمكن من القيام بأسرع ما يمكن بكل ما هو ضروري للحفاظ على موانئنا ومطاراتنا آمنة".

وأضاف أن الحكومة "تراجع ماهية القيود المناسبة" للرحلات الجوية القادمة، ولكن بعض الرحلات "حيوية" لضمان توفير الأدوية والغذاء.

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