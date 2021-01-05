مشهور: الجمعيات الأهلية ومبادرات المجتمع هي حل أزمة أسطونات الأوكسجين

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح بالشقية، إنه من الطبيعي أن تحدث أزمة نقص أو أزمة توزيع في أسطوانات الأوكسجين بسبب زيادة أعداد المرضي، وذلك أزمة في كل دول العالم وليس في مصر وحدها، والحل جاء من خلال كل جهة تشعر بمسئوليتها، مثل وزارة الصحة التي أعلنت عن تفعيل نظام إلكتروني لمتابعة معدلات استهلاك الأكسجين الطبى بالمستشفيات، وذلك لغلق الباب أمام الشائعات ومحاسبة المقصرين فى حالة ثبوت وجود تقصير، فضلا عن مبادرات الأهالي والمجتمع المدنى لتوفير تلك الاسطونات، وأن هذا التكاتف المجتمعي ينم عن مسؤولية كبيرة ودرءا لأي مشكلات قد تحدث خلال هذه الأزمة، خاصة أن حجم أزمة انتشار الفيروس يتطلب المشاركة فى دعم الجهات الصحية.وأضاف النائب، أن الأزمة تكمن في ازدياد الطلب على هذه الاسطوانات مع ازدياد أعداد الإصابات، ومع تزايد حالات الطلب عليه خلال الأيام الماضية، اشتكى المواطنون من نقص الأسطوانات في السوق، ما جعل البعض يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولم يجد العديد من المرضى المعزولين منزليًا، أسطوانات الأكسجين، ما جعل حياتهم مهددة وفي خطر، حتى أن البعض منهم توفى في رحلة البحث عنه.وأشار النائب إلى أن مبادرات الأهالى والنواب والمجتمع المدنى سيكون لها دور مع وزارة الصحة في القضاء على تلك الأزمة، حيث وجدنا العديد من المبادرات على صفحات التواصل الاجتماعي وفي المساجد تعلن عن توافر أسطوانات الأوكسجين، مجانا وفي أماكن أخرى بأسعار رمزية، حيث تهدف هذه المبادرات للتخفيف من الأعباء المالية وتكاليف العلاج على عائلات المصابين، خاصة أن هناك بعض المستشفيات الخاصة والاستثمارية حاليا، فى ظل تفشى الموجة الثانية لفيروس «كورونا المستجد»، استغل ازدياد عدد الإصابات التى لجأت إليهم وضاعف الأسعار بشكل مبالغ فيه خاصة أن الكثير من المستشفيات الحكومية اكتظ معظمها بالمصابين بالفيروس.