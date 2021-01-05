6 وفيات و396 إصابة جديدة بـ«كورونا» في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات و396 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقالت الوزارة، في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، إنه تم تسجيل 866 حالة شفاء جديدة من مصابي كورونا.وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 43134 إصابة، من بينها 9308 حالات نشطة، و33422 حالة شفاء و404 وفيات.وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفيات بلغ 240 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطرة والحرجة 139 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.