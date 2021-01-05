برلماني يثمن توفير موارد تنفيذ مبادرة الرئيس «سكن كل المصريين»

ثمن النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب، توفير الحكومة للموارد المالية اللازمة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن كل المصريين"، مؤكدًا أنه لأول مرة في تاريخ مصر وفي عهد الرئيس السيسي تنتصر الدولة لحق السكن باعتباره واحدًا من أهم حقوق الإنسان في مصر.وأشاد أبوزيد، في بيان، بالقضايا المهمة التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الذى عقده بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومسؤولى "المالية"، خاصة تأكيد رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتي فى إطار متابعة إنشاء عدد كبير من وحدات الإسكان ضمن مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، والذى تسعى الدولة من خلاله إلى توفير وحدات سكنية لمنخفضى الدخل ووحدات أخرى تلبى مطالب فئات أعلى دخلا من شريحة محدودى الدخل أو متوسطى الدخل وأنه سبق أن تمت الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.وأشاد النائب أحمد أبوزيد، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تيسير إجراءات التمويل العقارى، وذلك عن طريق زيادة عدد السنوات التى يتم فيها تمويل الوحدة، وكذا العمل على تخفيض قيمة الفائدة بحيث تكون هذه النسبة بوجه عام أقل من النسبة العادية للاقتراض من أجل تشجيع شراء العقارات معلنًا دعمه التام لمثل هذه المبادرات المهمة من خلال مؤسسة "اخدم بلدك".وأشاد النائب بتكليف رئيس الوزراء بدراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقارى وتقديم النتائج التى يتم الاتفاق عليها لعرضها على رئيس الجمهورية بحضور محافظ البنك المركزي بهدف إتاحة الوحدات السكنية أمام مختلف شرائح المجتمع المصرى وتسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثا فى المدن الجديدة فى الشهر العقارى مع ضرورة تيسير هذه الإجراءات حتى يسهل التعامل عليها، موجهًا التحية والتقدير للدكتور عاصم الحزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ولجميع القيادات والمهندسين والفنيين والعمال داخل الوزارة على ماحققوه من نجاحات وانجازات كبيرة فى ملف توفير الوحدات السكنية لجميع الشرائح بالمجتمع بصفة عامة ولمحدودى الدخل وغير القادرين من أهالينا البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم، مشيدا بحرص الدولة على توفير وحدات سكنية لهم بالمجان وتجهيزها تجهيزًا كاملًا أيضًا وبالمجان من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.