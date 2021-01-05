حسام لبن: معرض «إحلال المركبات» انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني

قال حسام لبن، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مصر تخطو خطوات هامة للاستفادة من الطاقة النظيفة، واستغلال التطور التكنولوجي في خدمة الصناعة بما يرفع مؤشر اقتصاد مصر الوطني.وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، انطلاقة قوية لدخول مصر عالم استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الآثار البيئية للطاقة التقليدية، متوقعًا أن يكون له تأثيرات اقتصادية كبيرة في القريب العاجل.وأشاد "لبن"، بلقاء الرئيس مع ممثلي كبرى الشركات العالمية، المشاركة في المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية، في شأن تقديم برامج التمويل والتسهيلات للمواطنين، وكذلك التعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية حتى تؤتي ثمارها.وأشار إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة لتجهيز البنية التحتية، من أجل استكمال هذه المنظومة الجديدة، وبما يحافظ على البيئة في مصر.