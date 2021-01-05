ألمانيا تعلن زيادة العاطلين خلال ديسمبر

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا عن زيادة عدد العاطلين عن العمل في ديسمبر الماضي بإجمالي ثمانية آلاف شخص مقارنة بالشهر الذي يسبقه، وبلوغ عدد العاطلين عن العمل 2.707 مليون شخص.وأوضحت الوكالة في مقرها بمدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا اليوم الثلاثاء أنه مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2019، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بإجمالي 480 ألف شخص.وأضافت الوكالة أن معدل البطالة لا يزال عند نسبة 5.9%.