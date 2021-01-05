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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة الصحة تستعرض جهود مواجهة كورونا وآليات العزل المنزلى للمصابين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:32 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
محمد إبراهيم
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استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وآليات تطبيق منظومة متابعة حالات العزل المنزلي للمصابين، فضلا عن موقف توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة.

وأشارت إلى الموقف الوبائي الحالي في المحافظات المختلفة، حيث إن نسبة الإصابات الأعلى تتركز في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا.

واستعرضت الوزيرة جهود حوكمة منظومة إمداد الأكسجين والغاز المُسال بالمستشفيات، حيث شهدت الفترة الماضية التعاقد مع الشركات المُنتجة للأكسجين المسال لتوريد إنتاجها بالكامل، مضيفة أنه تمت مراجعة شبكات الغازات بالمستشفيات، وزيادة السعة التخزينية للأكسجين، كما تم تشكيل غرفة لإدارة إمداد الأكسجين مركزيا؛ لمتابعة المخزون اليومي بالمديريات والمستشفيات بالمحافظات، والقيام بتتبع الخزانات بالمستشفيات، فضلا عن أنه يتم أيضا إعداد منظومة مميكنة لتتبع موقف المخزون اليومي لكميات الأكسجين والغاز المسال.

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