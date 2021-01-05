إعادة فتح طريق «الإسماعيلية- القاهرة» بعد زوال الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي، وطريق بورسعيد - القاهر"، وطريق العين السخنة والسويس، بعدما تم إغلاقهم في العاشرة من مساء أمس، نظرًا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الروية على الطريق وحرصًا علي سلامة المواطنين أثناء السفر.وشهد طريق الإسماعيلية - القاهرة سيولة مرورية بعد زوال الشبورة، وفتح الطريق في الثامنة صباح اليوم.و تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.