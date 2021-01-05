محافظ القليوبية يشهد تسليم 3 أفدنة لإقامة محطة للصرف الصحي

شهد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، اليوم الثلاثاء، إجراءات استلام قطعة أرض على مساحة 3 أفدنة بحوض الهضيبي رقم 10 بزمام عرب الصوالحة مركز شبين القناطر لخدمة عدد 7 قرى وهي ( تل بني تميم - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري - كفر الشرفا - منشأة الكرام - كفر الشيخة سالمة - كفر الصهبي).وأوضح المحافظ - في بيان - أن القرار جاء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 في 22 أكتوبر 2019 لنزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة محطة معالجة صرف صحي، حيث تبلغ طاقة المحطة 20 ألف متر٣يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 200 مليون جنيه حيث تم تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.وتقدم الهجان بخالص الشكر لمديرية الأمن وجميع قياداتها على الجهود التي بذلت لتأمين استلام قطعة الأرض للبدء في تنفيذ المشروع والذي من المتوقع الانتهاء منه في يونيو 2022.يذكر أنه على مدار السنة الماضية تم بذل الكثير من الجهد بالتنسيق مع القيادات الأمنية لإنهاء تلك المشكلة وتسليم قطعة الأرض لإقامة مشروع خدمي لأبناء مدينة شبين القناطر، خاصة بعد أن تم الحصول على موافقة وزارات البيئة والزراعة والإسكان، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.