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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «مياه القناة»: التعامل الفوري مع كسور الشبكات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:13 ص
كسور الشبكات
كسور الشبكات
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن عمال الشركة انتقلوا بشكل فوري، عند تلقي بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه خلال 24 ساعة الماضية، في القطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، بورسعيد، وتم الانتهاء من إصلاحها فى وقت قياسى، وأنه تابعه لحظة بلحظة عمليات الإصلاح التي تم الانتهاء منها بخط مياه 300 ملى، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 700 ملي والمغذى للمنطقة من عنبر التوطين حتى قرى شرق البحيرات، وإصلاح كسر خط 500 مم بشرق التفريعة والمغذى للإنفاق والمقيمين بشرق التفريعة وقسم شرطة مبارك.

وأكد رئيس مياه القناة، أنه تم إصلاح كسر خط قطر 4 بوصة بعزبة السواحل بقرية سرابيوم بجوار المقابر دائرة ركز فايد، وإصلاح مطبق بالمجاورة الخامسة، كما تم أصلاح خط مياه قطر 6 بوصة بمنطقة الخفيج بقرية السلام، وإصلاح كسر بخط قطر 4 بوصة بقرية الشروق، وإصلاح خط مياه الغسيل قطر 8 بوصه، وإصلاح عداية المياه قطر 10 بوصه بالخط الرئيسى المغذى لقرية المسحمه، وإصلاح خط 8 بوصة بمنطقة الرياح دائرة مركز القنطرة، كما تم إصلاح كسر خط مياه للعمارة رقم 64 التعاونيات بمدينة المستقبل.

وأشار «عصمت»، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، مؤكدًا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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