«ذا تايمز»: رئيس الجامعة الذي عينه أردوغان زور رسالتي ماجسيتر ودكتوراه

قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن مليح بولوو، الذي عينه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البالغ من العمر 50 عامًا،رئيسا لجامعة البسفور، كان الرئيس السابق لفرع محلي لحزب العدالة والتنمية، كما شغل منصب رئيس بلدية في اسطنبول، وكان مرشحًا في الانتخابات البرلمانية لعام 2018، مؤكدة أنه نسخ أجزاء كبيرة من أطروحتيه الماجستير والدكتوراه.يذكر أن تركيا شهدت احتجاجات طلابية واسعة النطاق ردا على تعيين "بولو"، فيما اعتلقت الشرطة عدد من الطلاب المشاركين في الاحتجاجات.كانت الجامعات هي التي تختار عمداءها، لكن منذ أكتوبر 2016، يقدم مجلس التعليم العالي، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الجامعات، قائمة من ثلاثة أسماء يختار الرئيس واحدًا منهم.فيما وصفت جامعة البوسفور في بيان التعيين بأنه حالة أخرى لعدد من الممارسات المعادية للديموقراطية المستمرة منذ عام 2016، وقالت: نحن لا نقبله لأنه ينتهك الحرية الأكاديمية والاستقلالية العلمية، وكذلك القيم الديمقراطية لجامعتنا".