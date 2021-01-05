حرفوش: انخفاض أسعار الدواجن إلى 25 جنيها للكيلو في المزرعة

أعلن إياد حرفوش عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، انخفاض أسعار الدواجن إلى 25 جنيها للكيلو في المزرعة، ويحصل المنتجين على هامش ربح من 10 إلى 15%.وأضاف في تصريحات للدستور، أن سعر التكلفة لإنتاج الدواجن مرتفع نتيجة تكلفة التدفئة والأدوية وزيادة نسبة النفوق بسبب أمراض الشتاء، مشيرا إلى أن هناك تفاوت بين المزارع في تطبيق الأمان الحيوي.