إندونيسيا: بدء حملة التطعيم ضد كورونا الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ يوم 13 من الشهر الجاري حملة تطعيم جماهيرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وقال جونادي صادقين - في بيان وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "البرنامج يبدأ في العاصمة (جاكرتا) وسيكون الرئيس جوكو ويدودو أول من يتلقى جرعة اللقاح"، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تبدأ حملات التطعيم في أجزاء أخرى من البلاد في اليومين التاليين.يشار إلى أن الحكومة الإندونيسية أكدت - في وقت سابق - أن 1.3 مليون من العاملين في الأطقم الطبية التي تكافح جائحة كورونا في البلاد سيكونون ضمن أوائل من يتلقى اللقاح الذي تصنعه شركة (سينوفاك) الصينية.