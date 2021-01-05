فتح 11 طريقًا بعد غلقها بسبب سوء الطقس

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية عن فتح 11 طريق تم غلقها بسبب سوء حالة الطقس والشبورة حفاظًا على أرواح المواطنين.وضمت تلك الطرق فتح طريق الإسماعلية حتى الكيلو 86 بعد تحسن في الرؤية، فتح طريق العين السخنة، فتح طريق السويس بعد تحسن في الأحوال الجوية، وفتح طريق بلبيس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي.كما تم فتح طريق بورسعيد إلى دمياط، وفتح محور 30 يونيو في الاتجاهين، وطريق الإسكندرية الصحراوي وأسيوط أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.