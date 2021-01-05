«وقفية الخط العربي» مشروع جديد لمؤسسة «القلم»

دشنت مؤسسة القلم لفن الخط العربي مشروع جديد بعنوان "وقفية الخط العربي" تزامنًا مع اختيار "القاھرة عاصمة للثقافة الإسلامية"، لإبراز القاھرة التاریخیة كعاصمة للاقتصاد الإسلامي الإبداعي.ويقدم فنانو القلم في الموسم الأول لوقفية الخط العربي شروحًا تفصيلية وبجودة مرتفعة لثمانية أنواع من الخطوط العربية، مصنفة ومرتبة بدءًا من الحروف المفردة مرورًا باتصالاتها ووصولًا للجمل والتمارين، فضلًا عن شرح الأدوات الخطية وخاماتها، مع ترجمة مصاحبة باللغة الإنجليزية.سيكون محتوى الوقفية متاحًا قريبًا أونلاين وبشكل مجاني، بحيث سيكون بمقدور المهتمين بالخط العربي الاستفادة منه في أي وقت ومن أي مكان.يأتي هذا المشروع استجابة للنقلة الرقمیة التي تنتھجھا القلم في خدماتها، وتدعمها في تنفيذها مبادرة إبداع من مصر؛ لدعم استمرارية التعلم؛ وتجاوز التحديات الناشئة عن تداعیات جائحة كورونا حاليًا وأيضًا مستقبلًا، على أن تكون الوقفية سببًا في نشر هذا الفن وجعله مشاعًا للناس؛ ولبنة في التأسيس لنهضة خطية جديدة.