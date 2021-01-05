«السكك الحديدية» تُطلق موقعها الرسمي بعد التطوير

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، الموقع الرسمي للهيئة في شكله الجديد بعد تطويره لخدمة الجمهور.وقالت الهيئة - في بيان - إن تطوير الموقع استهدف تحقيق تواصل هادف وفعال بين الهيئة وجمهورها بالتزامن مع بدء العام الميلادية الجديد 2021.وأشارت إلى أن الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي كان بمثابة قوة الدفع للعاملين بالهيئة لتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة بكافة قطاعتها، لافتة إلى أنها وضعت افتتاح موقعها الإلكتروني الجديد ضمن سياستها لتحقيق التواصل والتفاعل الهادف مع الجمهور وإبراز الجهود التي يبذلها كل عامل داخل السكة الحديد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.من جانبه، أوضح المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، أن الموقع يوفر كافة الأخبار وأنشطة الهيئة وخدمة استقبال المقترحات والشكاوى، كما يتوفر بالموقع كافة أرقام الهواتف التي تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور المتعامل معها للوصول معًا لأعلى خدمة مطلوبة.وطرحت الهيئة، في هذا السياق، العنوان الخاص بالموقع الرسمي بحيث يتسنى لجمهورها تفقده والتعرف على خدماته وهو https:www.enr.gov.egAr.