الرئاسة التركية تكشف عدد أسطول الطائرات التي يستخدمها أردوغان

أعلن فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي أن أسطول طائرات الرئاسة التركية يضم ثماني طائرات، وذلك ردا على المذكرة الاستفهامية التي تقدم بها نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أسكيشهير أوتكو شاكر أوزر الذي سأل عن عدد طائرات الأسطول الرئاسي وذلك خلال جلسات مناقشة موازنة العام الجديد بالبرلمان، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية محلية.فيما قال شاكر أوزر: أنه من الرفاهية والتبذير وضع ثماني طائرات تحت تصرف شخص واحد في الوقت الذي تواجه فيه تركيا أزمة اقتصادية وجائحة كورونا.وتابع: تم تخصيص ثماني طائرات للرئاسة فقط وبإضافة الطائرات المخصصة للوزارات ورئاسة الأركان وقيادات الأمن فإن هذا الرقم سيتراوح بين 15 و16 طائرة".