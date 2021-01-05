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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحف الإماراتية تبرز انعقاد الدورة 41 لمجلس التعاون الخليجي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:04 ص
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
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اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء، بانعقاد الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة السعودية اليوم.

وتحت عنوان "قمة العلا" قالت صحيفة "الاتحاد" مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدشن عقده الخامس، بقمة للقادة تُعقد في العلا السعودية، تجسد عزمه وثباته على مواصلة دوره في الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز الأمن في المنطقة، من خلال منظومة عمل جماعية موحدة تتوازى مع جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن دول الخليج تتطلع لتحقيق طموحات شعوبها، بالعمل على تعزيز التنمية بأوجهها المختلفة، عبر التنسيق والتشاور، استنادًا إلى الروابط التاريخية بين أعضاء المجلس.

وأكدت أن التنسيق المستمر بين دول الخليج شكّل عاملًا رئيسًا في تميزها بمواجهة التحدي الصحي الأخير بانتشار «كورونا»، وما حملته الجائحة من تغيرات طالت جميع مناحي الحياة، ما يتطلب الاستمرار في الحفاظ على مكانة مجلس التعاون.

وقالت "الاتحاد" - في ختام افتتاحيتها - إن دول «التعاون» تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة تجسدها الثقة التامة بالمملكة السعودية، ودورها في الحفاظ على تماسك البيت الخليجي، ونهج المجلس القائم على إحلال السلام والاستقرار والازدهار.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "الوطن " تحت عنوان " القمة الخليجية الـ41" إن الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تكتسب أهميتها المضاعفة من كونها ترسخ أهمية الحوار الخليجي وتعزز التنسيق والتفاهم في الوقت الذي يشهد فيه العالم أحداثًا متسارعة ومستجدات وتطورات تبين أهمية دعم مسيرة العمل المشترك الذي حقق الكثير من الإنجازات وجنب دول المجلس أي آثار سلبية أو تداعيات تبعًا للأحداث العالمية.

وأضافت أن الإمارات أكدت حرصها الثابت على أهمية الحوار والعمل على تعزيزه، وكانت بالتعاون مع المملكة السعودية تضعان الشأن الخليجي في طليعة الاهتمامات من حيث ضرورة تحصينه وتدعيم التعاون لما فيه خير جميع الشعوب، والقمة اليوم تأتي في ظرف يتم العمل فيه على مواجهة الجائحة الوبائية وإعادة دفع عجلة التنمية الاقتصادية ضمن إطار التعاون والعمل الجماعي القادر على تبديد كافة التحديات.

وأوضحت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن الإمارات تثق بأهمية مسيرة العمل الخليجي المشترك وتبذل كل جهد ممكن لتحقيق تطلعات شعوبه على الصعد كافة، وأن القمة اليوم تأتي لتشكل محطة هامة في ظرف دقيق لتعزيز الثوابت وتدعيم مسيرة العمل المشترك.

وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.

ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.

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