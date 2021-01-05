«كورونا» يضرب أحد المناطق القريبة من العاصمة الصينية

صنفت الصين خلال هذه الفترة، أجزاء من مقاطعة خبي القريبة من بكين العاصمة، بانها أكثر المناطق خطورة بفيورس كورونا المستجد.وبحسب لشبكة «سكاي نيوز»، جاء هذا التصنيف بعد اكتشاف عشرات الإصابات الجديدة بالفيروس، 14 حالة من بينهم ظهرت عليهم الأعراض و30 من دون عوارض.وكانت 11 من هذه الحالات في مدينة شيجياتشوانج، حيث ستقام بعض الفعاليات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، فيما كانت 3 حالات أخرى في مدينة يانتاى.وتم تصنيف أجزاء من شيجياتشوانج، كمناطق عالية الخطورة، مما يعني أنها ستخضع لاختبارات وإجراءات عزل أكثر صرامة، بينما تم تسجيل أجزاء من يانتاى كمناطق ذات خطورة متوسطة.